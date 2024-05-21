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Женщина привела домой любовника и проснулась в подожженной супругом кровати

В Белоруссии пьяный мужчина поджег кровать, на которой спали жена и ее любовник

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Freepik.com

Белоруса подозревают в том, что он из ревности поджег кровать, на которой его супруга спала с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

Инцидент произошел в Гродненской области. По данным источника, местная жительница уехала в Гродно по делам и спустя несколько часов вернулась домой с возлюбленным.

Вместе с мужчиной и ее мужем они выпили. Во время застолья мать семьи заявила, что теперь любовник будет жить в их доме.

Супруг воспринял это как шутку и ушел, но когда вернулся, застал жену спящей с другим мужчиной. Из гаража он принес бензин, разлил его на простынь и поджег.

«Это увидела дочь супругов. Она вызвала скорую и милицию. Прибывшие на место сотрудники задержали поджигателя», – сообщается в публикации.

Пару госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.

На ситуацию обратили внимание следователи. Они работают с задержанным супругом пострадавшей и проводят другие необходимые мероприятия.

Ранее в Подмосковье россиянин изнасиловал знакомого обувной ложкой из ревности.

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