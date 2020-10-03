Президент Карабаха заявил, что направляется на передовую

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что он вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую. Об этом он написал в своем Facebook.

Лидер республики отметил, что собирается «принять свою честь боя», поскольку на передовой он «будет полезнее, чем в тылу».

Арутюнян в своем посте также попросил соотечественников незамедлительно подняться на ноги и «с беззаветной преданностью защитить наше право жить на родине без экзистенциальной угрозы».

«Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый — максимальным участием и преданностью», — написал Арутюнян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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