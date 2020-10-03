Азербайджан сообщил о занятии новых опорных пунктов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского Минобороны.

«Войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — указано в сообщении.

В военном ведомстве Азербайджана также сообщило, что в ходе боевых действий «было уничтожено значительное количество» живой силы, боевой и прочей техники, а также вооружения.

По данным азербайджанской стороны, с начала вооруженных столкновений 27 сентября ВС Армении потеряли 230 танков и другой бронетехники, а также 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; один зенитно-ракетный комплекс С-300; 38 средств ПВО; десять командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; свыше 130 единиц автомобильной техники.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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