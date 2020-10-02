Минообороны Армении заявило о 8 сбитых самолетах и вертолетах ВВС Азербайджана

Минобороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха 2 октября сбиты 5 самолетов и 3 вертолета Военно-воздушных сил Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя ведомства Арцруна Ованнисяна.

«Точными ударами подразделений армии обороны Карабаха примерно в 16.00 (15.00 мск) сбиты пять самолетов и три вертолета противника», — уточнил он.

Ранее армянское минобороны сообщало о двух сбитых азербайджанских самолетах.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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