Грызлов: стремление Киева вернуть Донбасс на своих условиях прекращает «Минск»

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов оценил намерение украинских властей вернуть территории Донбасса на своих условиях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такое стремление свидетельствует о фактической остановке реализации минских соглашений.

По его словам, крайние политические решения Украины нацелены на «продолжение агрессии против Донбасса». В частности российский полпред напомнил об отсутствии корректировок в постановлении Рады о проведении местных выборов, которое также нарушает минские договоренности.

«Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению «Минска», к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», — заключил Грызлов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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