Азербайджан заявил о применении Арменией тактического ракетного комплекса в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в применении тактического ракетного комплекса «Точка-У» на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана заявили, что три из выпущенных ракет не взорвались «из-за непригодности и низкого качества военной техники» ВС Армении.

Кроме того, в Баку сообщили, что подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии ВС Армении, дислоцированном в населенном пункте Агдере.

По словам представителя азербайджанского ведомства, Армения понесла большие потери в живой силе и военной технике.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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