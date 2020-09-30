Алиев назвал условие для прекращения боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод вооруженных сил Армении из непризнанного Нагорного Карабаха является единственным условием Баку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Алиева, если Ереван выполнит это условие, бои в Карабахе прекратятся.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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