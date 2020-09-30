МИД Армении обнародовал личность летчика, сбитого турецким F-16

Министерство иностранных дел Армении обнародовало имя погибшего пилота Су-25 ВВС Армении, который был сбит, по утверждению армянской стороны, турецким истребителем F-16. Об этом сообщает «Интерфакс».

«29 сентября выполнявший боевые задачи по отражению атак с азербайджанской стороны Су-25 ВВС Армении был сбит принадлежащим ВВС Турции истребителем F-16, вылетевшем из азербайджанского аэропорта «Гянджа», — сообщают во внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что погиб пилот ВС Армении майор Валерий Данелин.

В армянском МИД добавили, что это «не первая провокация турецких ВВС».

Также там отметили, что турецкие ВВС оказывают поддержку с воздуха армии Азербайджана, пролетают вдоль линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, вдоль границы Армении и Турции.

«27 сентября турецкий F-16 нарушил воздушное пространство Армении, выпустив ракеты в направлении Варденисского района Армении», — заявили в МИД.

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