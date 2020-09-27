ВС Азербайджана взяли под контроль ряд сел и высот в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные сила страны заняли ряд сел и стратегических высот в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии контратаки освобожден ряд находящихся под оккупацией сел и важных высот», — заявил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Анар Эйвазов.

Речь идет о Физулинском и Джебраильском районах.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе объявлены военное положение и мобилизация.

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