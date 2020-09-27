ВС Азербайджана начали контрнаступление по всей линии фронта в Карабахе

Военные силы Азербайджана начало контрнаступление по всей линии фронта в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны страны.

«С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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