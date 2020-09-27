Армянские военные сбили два вертолета и три беспилотника Азербайджана в Карабахе
Армения сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам.
«Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются», — написала Степанян на своей странице в Facebook.
При этом Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает «ответные меры» против действий армянский армии на линии соприкосновения в Карабахе.
«В настоящее время азербайджанская армия принимает ответные меры, и наши войска полностью контролируют оперативную ситуацию», - сообщили РИА «Новости» в военном ведомстве.
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