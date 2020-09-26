Стало известно о состоянии выжившего в авиакатастрофе под Харьковом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что курсант, выживший в авиакатастрофе в Харьковской области, получил значительные травмы, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что жизни уцелевшего в крушении самолета Ан-26 ничего не угрожает.

«Одному, который остался жив, — жизни его ничего не угрожает: получил значительные повреждения, но, по прогнозам врачей, угрозы жизни нет», — сказал Шмыгаль.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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