Зеленский поручил приостановить полеты на аналогичных Ан-26 самолетах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить все полеты самолетов подобных Ан-26. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» сообщил главы офиса президента Олег Татаров.

По его словам, полеты подобных самолетов будут прекращены до выяснения всех причин трагедии.

Как отметил Татаров, соответствующее поручение главы государства уже выполняется.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Один из них уже умер, а другой находится в больнице.

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