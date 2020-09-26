Госбюро расследований Украины проверяет 4 версии причины крушения Ан-26

Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии причины крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Среди версий — катастрофа из-за технической неисправности агрегатов летательного аппарата, катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету.

Бюро провело осмотр места происшествия, допросило свидетелей, назначило необходимые судебные экспертизы.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

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