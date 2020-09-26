Черные ящики разбившегося под Харьковом Ан-26 найдены

Найдены черные ящики потерпевшего крушение в Харьковской области самолета Ан-26, передает пресс-служба Минобороны Украины.

В военном ведомстве сообщили, что найденные бортовые самописцы уцелели.

«Пока с самолета их еще не извлекли», — указано в сообщении.

Как отмечается, поисковые работы еще ведутся. На месте авиакатастрофы работают военные инженеры, которые выясняют причины крушения воздушного судна.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

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