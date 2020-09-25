Крушение самолета Ан-26 под Харьковом случилось во время тренировочного полета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что самолет Ан-26, потерпевший крушение в Харьковской области, разбился в ходе учебно-тренировочного полета. Об этом он написал в своем Facebook.

Он подтвердил, что самолет Вооруженных сил Украины Ан-26 разбился, выполняя заход на посадку вблизи города Чугуев.

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали 22 человека, двое человек выжили, судьба четырех пока неизвестна. По предварительным данным, всего на борту воздушного судна было 28 человек.

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