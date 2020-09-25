Источник: на борту разбившегося под Харьковом самолета были военные

На борту разбившегося под Харьковом самолета находились до пяти военных, пишет Depo.Харьков со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины.

По словам источника, на борту находились офицеры и два курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Он вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа.

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