Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации», — отметили в центре.

Российский истребитель провел патрулирование границы и вернулся на аэродром базирования после того, как американские самолеты улетели.

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