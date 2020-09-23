Южная Корея попросила ООН помочь с официальным завершением войны с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в видеообращении в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН попросил организации помочь с подписанием декларации о прекращении войны с КНДР, которая длится 70 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, настало время устранить «затянувшуюся трагедию» на Корейском полуострове. Лидер Южной Кореи подчеркнул, что эта война должна закончиться «навсегда».

«Я надеюсь, что ООН и международное сообщество окажут поддержку, чтобы с помощью декларации об окончании войны мы сделали шаг к эпохе примирения и процветания», — сказал Чжэ Ин.

Он также считает, что этот шаг «откроет путь к полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове».