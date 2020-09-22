Пентагон признал беспочвенность утверждений о сделке РФ с талибами**

США не смогли обнаружить сведений, которые бы доказывали утверждения о готовности России выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане (Талибан (организация запрещена в России) — организация запрещена в РФ*) за нападения на военнослужащих западной коалиции. Это подтвердил и. о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви, передает ТАСС.

«После того как появились эти данные относительно российских программ, мы изучали (данный вопрос), конкретно чтобы выявить подтверждающую информацию. Мы ее еще не нашли», — сказал он в ходе слушаний в комитете по надзору и реформе Палаты представителей Конгресса США.

Ранее демократы в сенате США разработали новый санкционный пакет против России из-за появившейся ранее информации о том, что Москва якобы предлагала вознаграждение афганским боевикам за убийства американских военных. Согласно тексту законопроекту, администрация президента Дональда Трампа должна сообщить верхней палате Конгресса, действительно ли существует такая программа Российской Федерации, и если это правда, то ввести ограничения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новые санкции США: Россию хотят наказать за «сговор» с талибами*

— Захарова: США так и не предоставили доказательства сговора РФ и талибов*

— Помпео проведет отдельные встречи с талибами* и правительством Афганистана