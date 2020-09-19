Трамп обвинил РФ в краже данных о технологии «супер-пупер» ракеты

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях гиперзвукового оружия у администрации его предшественника Барака Обамы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время предвыборного митинга в Миннесоте.

Глава Белого дома отметил, что у России есть «супер-пупер-гиперзвуковая» ракета, которая в пять раз быстрее обычной ракеты. По словам американского лидера, Москва сумела получить эту информацию во время президентства Обамы, после чего страна смогла создать такую ракету.

Вместе с тем Трамп заявил, что у США имеется значительно более быстрая ракета.

В мае этого года американский президент заявлял, что Вашингтон создает «супер-пупер-ракету».

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