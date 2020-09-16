Два российских ракетоносца выполнили плановый полет над Балтийским морем

Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Балтийским морем, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно- космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — сказали в ведомстве.

На отдельных участках российские борты сопроводили истребители Дании, Италии и Германии, Польши, Швеции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Истребители РФ «перехватили» 3 бомбардировщика США над Черным морем

ВКС России перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Российские Су-27 «перехватили» самолеты-разведчики США на Черным и Балтийским морями