Два российских ракетоносца выполнили плановый полет над Балтийским морем
Карина Казанцева
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Балтийским морем, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно- космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — сказали в ведомстве.
На отдельных участках российские борты сопроводили истребители Дании, Италии и Германии, Польши, Швеции.
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