Две ракеты были запущены по Израилю из сектора Газа

Палестинские радикалы запустили в сторону Израиля две ракеты, одна из них была перехвачена ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в израильских городах Ашкелон и Ашдод сработали сирены воздушной тревоги.

В свою очередь, израильская служба скорой помощи сообщила, что в результате атаки ранения получили два человека. Еще четверо находятся в шоковом состоянии.

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