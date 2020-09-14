Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места дислокации

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, об этом лидеры двух стран договорились в ходе переговоров в Сочи.

«Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Песков.

В августе Путин сообщил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.

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