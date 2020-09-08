МиГ-29 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем второй раз за день

Российский истребитель МиГ-29 второй раз за день поднимался для «перехвата» самолёта-разведчика «Falcon-20» норвежских ВВС над Баренцевым морем. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Там отметили, что МиГ-29 вернулся на аэродром базирования после того, как норвежский самолет развернулся в сторону от границы РФ.

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