Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Второй мировой войне
Минобороны России обнародовало рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива военного ведомства о завершении Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
Уникальные документы опубликованы на сайте Минобороны РФ, в новом мультимедийном разделе «Закономерный финал».
В данном разделе можно ознакомиться с деталями этих операций из журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий. Там также представлены уникальные фотографии времен советско- японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.
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