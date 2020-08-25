Российские военнослужащие получили контузии при обстреле патруля в Сирии

Двое российских военнослужащих получили контузии при обстреле патруля из ручного противотанкового гранатомета в Сирии. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что бронетранспортер российской военной полиции также получил повреждения.

В настоящее время военные вернулись на базу. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что старший военный советник, генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб при взрыве самодельного взрывного устройства на обочине одного из участков дороги на северо-востоке Сирии около города Дейр-эз-Зор. Также ранения получили двое военнослужащих, они остались живы. Военный представлен к государственной награде посмертно. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

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