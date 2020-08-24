Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск
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В Белоруссии начался третий этап проверки боевой готовности войск, сообщает белорусское министерство обороны.
«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — указано в сообщении.
Целью мероприятия является определение способности белорусских военнослужащих выполнять задачи в меняющейся обстановке в дневных и ночных условиях, отмечает минобороны. Проверка завершится тактическим учением.
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