Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск

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В Белоруссии начался третий этап проверки боевой готовности войск, сообщает белорусское министерство обороны.

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — указано в сообщении.

Целью мероприятия является определение способности белорусских военнослужащих выполнять задачи в меняющейся обстановке в дневных и ночных условиях, отмечает минобороны. Проверка завершится тактическим учением.

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