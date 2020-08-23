«Рособоронэкспорт» планирует заработать $7 млрд на продаже истребителей

Иностранные заказчики приобретут у «Рособоронэкспорта» истребители Су-35 на сумму свыше $7 млрд. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава компании Александр Михеев.

«Рассчитываем в среднесрочной перспективе получить более 7 млрд долларов от поставок истребителей Су-35. Этот сверхманевренный самолет обладает всеми показателями для лидерства на рынке», — сказал Михеев.

По его словам, спрос также сохраняется и на системы ПВО С-400.

Су-35 — сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Он разработан в компании «Сухой» и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.