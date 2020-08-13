Взрыв произошел рядом с колонной международной коалиции в Ираке

Взрыв произошел рядом с колонной материально-технического обеспечения международной антитеррористической коалиции в Ираке, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в системе безопасности.

Взрыв прогремел во время прохождения колонны по шоссе недалеко от Аль-Батха, указано в сообщении. По данным источника, жертв не было.

В настоящее время силы безопасности оцепили место происшествия и начали расследование произошедшего, сообщает телеканал.

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