В полиции Бреста подтвердили применение армии в подавлении протестов

Начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко подтвердил факт применения гвардейских подразделений ВДВ Белоруссии в операциях против протестующих в Бресте, сообщает агентство Sputnik.

«Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок, и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия», — сказал Астрейко.

Раннее белорусский Telegram-канал NEXTA сообщал об участии десантников в столкновениях с протестующими.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Огонь на поражение: в Белоруссии обстреляли протестующих

— Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

— Глава МВД Белоруссии взял под личный контроль журналистов, пишущих о протестах