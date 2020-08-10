Подразделения армии КНР прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020

Подразделения Народно-освободительной армии Китайской Народной республики (НОАК) прибыли в Новосибирск для участия в конкурсе «Армейские международные игры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Отмечается, что в российский город, помимо китайских военнослужащих, доставили различную военную и специальную технику.

После встречи с российскими коллегами военнослужащие КНР прошли термометрию и сдали тесты на наличие коронавируса.

По данным ЦВО, часть военного имущества и стрелкового вооружения НОАК были направлены в Новосибирск для участия в конкурсе «Отличники войсковой разведки», другая — в ряд регионов России для участия в международных армейских играх.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вопреки пандемии: Минобороны готовит крупнейший форум