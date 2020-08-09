В Афганистане при взрыве погибли полицейские

В Афганистане при взрыве автомобиля в городе Газни погибли не меньше семи полицейских, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в органах безопасности.

Источник отметил, что ранения получили еще 15 человек — их доставили на вертолете в Кабул для оказания экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что после взрыва боевики попытались напасть на военный лагерь, но их ликвидировали.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Афганистане уничтожен «мясник ИГИЛ (организация запрещена в России)*»

— 20 человек погибли и 85 пострадали при атаке боевиков в Афганистане

— Пентагон: США сократят военное присутствие в Афганистане до 5 тыс. человек