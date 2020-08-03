Более 30 военнослужащих РФ вылечились от коронавируса за сутки

Более 9,1 тыс. военнослужащих вылечились от коронавируса в РФ, в том числе 31 за последние сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровел 31 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ нарастающим итогом увеличилась до 9 174 человек», — заявили в министерстве.

По последним данным, в России в настоящее время лечение от COVID-19 проходят 1 066 военнослужащих, 144 курсанта военных вузов и 127 гражданских специалистов Вооруженных сил.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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