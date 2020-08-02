В Афганистане произошел взрыв
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В афганском Джелалабаде возле тюрьмы смертник подорвал автомобиль, загруженный взрывчатыми веществами, передает ТАСС, ссылаясь на TOLO News.
Официальные власти подтвердили факт взрыва, однако информации о пострадавших пока нет.
Ранее власти Афганистана освободили из тюрем 4600 из 5 тыс. пленных талибов (организация запрещена в России)*.
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