В Афганистане произошел взрыв

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В афганском Джелалабаде возле тюрьмы смертник подорвал автомобиль, загруженный взрывчатыми веществами, передает ТАСС, ссылаясь на TOLO News.

Официальные власти подтвердили факт взрыва, однако информации о пострадавших пока нет.

Ранее власти Афганистана освободили из тюрем 4600 из 5 тыс. пленных талибов (организация запрещена в России)*.

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