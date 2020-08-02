Генерал НАТО призывает готовиться к вторжению России в Прибалтику
Североатлантическому альянсу необходимо серьезно вложиться в инфраструктуру, чтобы улучшить свою способность отреагировать на возможное вторжение России в Прибалтку, считает генерал НАТО Йорг Фоллмер.
Об этом сообщает EADaily.
Улучшение инфраструктуры НАТО позволит оперативно перебрасывать силы в те районы, где они наиболее нужны, отметил Фоллмер. По его словам, решение альянса привести в порядок инфраструктуру станет «серьезным сигналом» для России.
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