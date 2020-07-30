США хотят вывести войска из Афганистана к маю 2021 года

США хотят вывести все войска из Афганистана к маю 2021 года, заявил госсекретарь страны Майк Помпео. Об этом пишет ТАСС.

«Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля [по дислоцированным в Афганистане военнослужащим США], мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года», — сказал Помпео.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.

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