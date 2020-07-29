В Пентагоне связали причину вывода войск США из Германией с Россией

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вывод 12 тысяч американских военных из немецких земель поможет эффективнее противостоять России, передает «Интерфакс».

По его словам, решение военного командования США было принято, в частности, и из-за РФ. «Эти изменения помогут нам выполнить основные задачи — оптимизировать возможности США и НАТО по сдерживанию России», — заявил Эспер.

Также вывод войск должен позволить укрепить мощь альянса НАТО и получить больше стратегической гибкости. В целом передислокация американского контингента в Европе представляет собой «значительное стратегическое и позитивное изменение», резюмировал глава Пентагона.

В среду, 29 июля, Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

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