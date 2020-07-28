В США заявили, что ядерного арсенала страны хватит на сдерживание РФ и Китая

Ядерного арсенала армии США хватит на то, чтобы в случае необходимости сдерживать Россию и Китай одновременно, заявил американский генерал Глен Ван Хёрк. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас наш ядерный арсенал — достаточно мощный, чтобы сдерживать одновременно Китай и Россию», — сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Генерал отказался давать оценку тому, как баланс сил может измениться через 5 — 10 лет. Однако он добавил, что его беспокоит стремление Китая нарастить ядерный арсенал.

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