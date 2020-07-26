В ЛНР выпустили приказ о мерах соблюдения прекращения огня в Донбассе

Командование Народной милиции самопровозглашенной ЛНР выпустило приказ о мерах контроля за прекращением огня в Донбассе с 27 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы оборонного ведомства республики.

Как отмечается, приказ «О соблюдении режима прекращения огня» был издан по поручению главы республики Леонида Пасечника.

«С 00.01 27 июля 2020 года [запрещается] использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие », — говорится в тексте заявления.

В приказе также прописана часть, согласно которой обо всех случаях открытия огня будут сообщать руководству и наказывать виновных.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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