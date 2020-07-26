Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ

Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада. Кадры встречи показали в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства передал слова благодарности личному составу мероприятия.

Шойгу также поблагодарил президента, отметив, что все готовились к этому параду.

26 июля в Сенкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад России в честь Дня Военно-морского флота. В мероприятии было задействовано 46 кораблей, катеров и судов.

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