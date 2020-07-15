На военных базах США в Японии выявлено 136 случаев COVID-19

На военной базе США Кэмп-Хансэн в японской префектуре Окинава выявили за сутки 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В общей сложности на американских базах 136 заболевших COVID-19.

В понедельник, 13 июля, их было 98.

Ранее сообщалось, что на военных базах США — Кэмп-Хансэне и Футэмме — в японской префектуре Окинава введен карантин из-за коронавирусной инфекции.

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