Ан-2 упал под Нижним Новгородом

Самолет АН-2 упал в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 04.10 по мск.

В результате крушения «кукурузника» один человек погиб, еще один получил травмы. Его передали медикам.

На месте работают спасательные службы.