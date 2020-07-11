Причиной крушения Boeing в Иране могла стать неправильная настройка расчета ПВО
Организация гражданской авиации Ирана представила доклад, где утверждается, что причиной крушения украинского Boeing-737 вблизи Тегерана могла стать неправильная настройка расчета ПВО, из-за которой система опознала лайнер, как военный объект, передает ТАСС.
«Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления <...> После перемещения не была выполнена перенастройка», — говорится в тексте доклада.
Согласно документу, система распознала самолет, как объект, приближающийся к Тегерану с юго-запада, тогда как лайнер вылетел из аэропорта иранской столицы за несколько минут до катастрофы.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.
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