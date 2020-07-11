Число вылечившихся от COVID-19 военных РФ приблизилось к 75 тысячам

За последние сутки от коронавируса нового типа излечились 88 российских военных. Общее число выздоровевших после COVID-19 в ВС России приблизилось к 75 тысячам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным военного ведомства, общее число излечившихся от коронавируса российских военнослужащих выросло до 7 472 человек.

При этом общее число выздоровевших среди гражданского персонала увеличилось до 883.

По состоянию на 11 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях зарегистрировано 1 224 человека с положительными тестами на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.