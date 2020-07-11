На военных базах США в Японии введен карантин из-за COVID-19
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На двух военных базах США в японской префектуре Окинава введен карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление губернатора префектуры Дэнни Тамаки.
«На базе Кэмп-Хансэн и на авиабазе Футэмма действует карантин», — говорится в сообщении.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Японии зафиксировано 21 407 случаев коронавируса, 982 человека скончались, 17 494 — вылечились.
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