Российские истребители перехватили разведчика США над Японским морем

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ подняли в небо на перехват американского разведчика RC-135 над Японским морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Воздушная цель была обнаружена 11 июля над нейтральными водами Японского моря. Американский самолет стремительно приближался к границе России, однако для перехвата цели были отправлены российские истребители. Они сопроводили самолет-разведчик на безопасном расстоянии до того момента, пока он не развернулся и не улетел от границы РФ. После этого Су-35с и МиГ-31бм вернулись на базу.

«Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами», — заключили в ведомстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британские истребители сопроводили российские самолеты

— Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

— Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у российских границ