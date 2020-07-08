Германия и Бельгия отреагировали на блокировку резолюции СБ ООН по Сирии

Являющиеся авторами проекта резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии Германия и Бельгия сожалеют, что Россия и Китай заблокировали документ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление стран.

Они отметили, что над резолюцией велась усердная работа с учетом потребностей сирийцев. Документ обеспечивал выполнение призывов генерального секретаря ООН.

Германия и Бельгия огорчены тем, что «жизненно необходимую помощь» для сирийцев не удалось продлить.

При этом страны намерены составить новый документ. Они призвали всех членов Совета выполнять свои обязательства.

«Сирийский народ рассчитывает на нас», — говорится в заявлении.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

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