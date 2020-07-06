При раскопках под Тулой обнаружены останки 90 советских солдат
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В Тульской области при раскопках воинских захоронений времен Великой Отечественной войны найдены останки 90 советских солдат, передает РИА «Новости».
Останки обнаружены в Арсеньевском районе российскими следователями в рамках акции «Без срока давности» совместно с поисковиками военно-исторического клуба «Славный».
По данным агентства, с арсеньевской земли 12 июля 1943 года войска 61-й армии начали наступательную операция «Кутузов»: военные действия разворачивались здесь на протяжении 1,5 лет и связаны с битвой под Москвой, подготовкой и началом сражения на Орловско-Курской дуге.
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