Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

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Вид разрушенного Старого города Алеппо со стороны Цитадели, 2017 год Вид разрушенного Старого города Алеппо со стороны Цитадели, 2017 год
Вид разрушенного Старого города Алеппо со стороны Цитадели, 2017 год
Omar Sanadiki/Reuters

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий уведомил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили обстрел населенных пунктах в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, передает РИА «Новости».

По его словам, бойцы этой группировки осуществили один обстрел населенного пункта Урум-Эль-убра в провинции Алеппо, а также один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб. Как сообщил Щербицкий, они открыли огонь со стороны позиций организации «Джабхат ан-Нусра».

Он также рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор.