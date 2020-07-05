Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий уведомил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили обстрел населенных пунктах в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, передает РИА «Новости».

По его словам, бойцы этой группировки осуществили один обстрел населенного пункта Урум-Эль-убра в провинции Алеппо, а также один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб. Как сообщил Щербицкий, они открыли огонь со стороны позиций организации «Джабхат ан-Нусра».

Он также рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор.